Televic neemt productgamma van Duits koptelefoonbedrijf over

Kortrijk/Geraardsbergen 6 maanden effectief voor Armeniërs die afgedankte wasmachi­nes en koelkasten pikten

“Nee, we zijn geen dieven. We komen die afgedankte toestellen net afzetten aan dit verzamelpunt.” Dat zeiden twee mannen toen ze ’s nachts in Roeselare gesnapt werden. De rechter geloofde geen snars van hun verhaal.

16:15