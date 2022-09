Taxichauffeur rijdt met 1,42 promille met klanten rond: 3 maanden rijverbod en boete

roeselare Stadsbe­stuur en experts benadruk­ken dat gezond­heids­ri­si­co na asbest­brand geweken is: “Kinderen kunnen perfect buitenspe­len”

De bewoners van de Sint-Jozefswijk, waar bij de brand bij Sidegro op 28 juli asbest neerdwarrelde in de tuintjes, hoeven niet bang te zijn om de kinderen buiten te laten spelen. Dat benadrukken zowel het stadsbestuur als de experts. Het stadsbestuur betreurt wel dat het bedrijf sinds de brand zelf niet actief wil communiceren en is van plan de opruimkosten maximaal te recupereren van het bedrijf. Desnoods via juridische weg.

