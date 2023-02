Tankstation DATS donderdag gesloten

Izegem Izegem legt nieuwe parkeerha­ven in Nieuwstraat aan: “Fietsvei­lig­heid staat voorop”

De stad Izegem legt 310.000 euro op tafel voor de aanleg van een parkeerhaven in de Nieuwstraat. Zo is er in de straat meer plaats voor fietsers, want door de komst van een nieuw circulatieplan verdwijnen alle parkeerplekken.