“We weten dat bepaalde zaken enkel nog goed zijn voor afbraak en bij anderen is het dringend tijd om iets te ondernemen”, aldus Kurt Grymonprez. “Maar het bestuur kiest er voor om deze legislatuur zaken te onderzoeken en pas in de volgende bestuursperiode tot uitvoering over te gaan. In Wervik is nu al een zwembad wegens verval gesloten omdat ze telkens studies naast zich neerlegden. Ze spreken er van een historisch falen. Het is nu tijd om actie te ondernemen”.

Sportschepen Lothar Feys (N-VA) zegt dat de stad niet stil zit:“We investeren dit jaar wel al in kleinere zaken. Zo worden de pompen van het buitenzwembad aangepakt, herstellen we de tegels aan de kade en krijgen de glijbanen een nieuwe bovenlaag. Ook de toplaag in het instructiebad wordt vernieuwd. We wachten dus niet om te investeren. Er zijn ondertussen al vergaderingen met alle betrokken zwembadverenigingen geweest over het te volgen traject en er loopt momenteel een enquête om de inwoners te bevragen over wat zij in de toekomst van het zwembad verwachten. Op termijn breiden we dat panel uit met meer burgers, om tegen eind 2024 tot een gedragen visie over de toekomst van ons zwembad te komen.” Een eventuele nieuwbouw zou pas voor 2025 of later zijn.