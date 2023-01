STRONK genomineerd voor Belgian Vegan Awards

Stronk is een all-vegan sportwebshop die in 2021 opgericht is door Gwendolyn Schmetz en Andreas Vanhauwaert. Hun zaak is genomineerd in de categorie ‘best (web)shop. Ook tAK uit Marke maakt kans op die award. In totaal zijn er awards in twaalf categorieën. Stemmen kan nog tot 22 januari via deze link. De Belgian Vegan Awards worden in februari uitgereikt.