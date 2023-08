Izegem zoekt gemachtigd opzichters

Met het nieuwe schooljaar in aantocht, belooft het straks opnieuw druk te worden aan de schoolpoorten. Ook in Izegem. Om alles daar veilig te laten verlopen, is het stadsbestuur op zoek naar gemachtigd opzichters. Die helpen de kinderen veilig en vlot over te steken. Interesse? Neem dan contact op via mobiliteit@izegem.be of 051/33.73 .71.