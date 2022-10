Stoet aan paaltjes behoedt fietsers en voetgangers voor wegverzakking

Dat de stad niet op een paaltje mee of minder keek zorgde dus voor wat gegniffel of gefronsde wenkbrauwen, maar het heeft dus een reden. “Door de aanhoudende droogte deze zomer is er een verzakking ontstaan in het wegdek in de Kokelarestraat, tussen de Wallemotestraat en de Wolvenhofstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). “Door de verzakking is het wegdek er in heel slechte staat. Het is niet mogelijk om het wegdek opnieuw tijdelijk te herstellen en een definitief herstel is pas volgend voorjaar ingepland. Om het voor fietsers en voetgangers veilig te houden is daarom een tijdelijke wegversmalling met beurtelings verkeer ingevoerd. Daarnaast wordt de snelheid er verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur en geldt er een parkeerverbod in de bermen.”