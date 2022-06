STiP zamelt 325 handtekeningen tegen bedrijventerrein De Mol in

Roeselare Negentig­ste Roeselaar­se batjes lokken veel volk ondanks regenachti­ge zaterdag: “Kuieren, kopen en kijken is waar het allemaal om draait”

Na twee jaar corona kon Roeselare eindelijk terug genieten van volwaardige Batjes. Ondanks de motregen was het gezellig druk op batjeszaterdag, terwijl het op zondag overal over de koppen lopen was. Er werd massaal gekuierd, gekeken en uiteraard ook gekocht. “Je voelt echt dat de mensen weer willen buiten komen”, zegt Lieve Lanszweert (82) van de gelijknamige lederzaak in de Manestraat. Ze is aan haar 64ste (!) Batjes toe.

27 juni