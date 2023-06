STiP wil verkeersveiliger kruispunt Rozenlaan-Kortrijksestraat

Kaarters­club 'Met de Muil' viert kampioen

De leden van kaartersclub ‘Met de Muil’, met thuisbasis in café Den Arend aan het Roeselaarse Polenplein, blies verzamelen restaurant-zaal De Orchidee voor hun jaarlijkse kampioenenviering. An Defraeye werd er in de bloemen gezet als kampioen. De rode lantaarn ging daarentegen naar Camiel Dewulf.