STiP pleit voor renovatie kunstacademie in plaats van bouw nieuwe Cultuurfabriek

Het dossier van de Cultuurfabriek werd onlangs op pauze gezet omwille van het financiële kostenplaatje. Er was een budget van 16,5 miljoen euro, maar door de stijging van de materiaalprijzen en bouwkosten was de laagste ingediende offerte 21 miljoen euro. Het Izegemse stadsbestuur wil nu gebruik maken van de opportuniteit via een grote Vlaamse cofinanciering voor gebouwen voor het deeltijds kunstonderwijs, waardoor het project volgens het stadsbestuur wel financieel haalbaar wordt.

Maar STiP ziet meer heil in een renovatie van de huidige gebouwen. “Het totaalplan van de Cultuurfabriek is onhaalbaar en luxueus”, meent Grymonprez. “Onze diensten hebben de kennis in huis om zelf plannen voor een renovatie van de huidige kunstacademie op te maken. De voorstudie kan perfect nu al gebeuren.”

Volledig scherm Een conceptbeeld van de nieuwe Cultuurfabriek in Izegem. Het project zit momenteel in de koelkast. © Izegem

De stad houdt echter vast aan zijn plannen. “De gebouwen in de Kruisstraat zijn verbouwde lokalen van een cichoreifabriek waarbij er in 1966 enkele lokalen werden bijgebouwd en in 1997 werd een eerste fase van een nieuwbouw gerealiseerd. Een tweede en derde fase kwamen er niet en welke partijen en politici hebben toen dat project stilgelegd?”, kaatste onderwijsschepen Kurt Himpe tijdens de raadszitting de bal terug richting Kurt Grymonprez.

“Ook een hoge kostprijs”

“Een renovatie van de huidige gebouwen en een uitbreiding zal ook een zeer hoge kostprijs hebben, zeker omdat de gebouwen zo oud en verre van praktisch en duurzaam zijn. De inname van de parking naast de Kunstacademie zal dan ook nog eens zorgen voor parkeerproblemen en is helemaal geen oplossing voor de toekomstige werking van de bibliotheek en het stadsarchief en voor de heemkundige kring Ten Mandere die ruimtegebrek hebben”, verduidelijkte schepen Himpe. “Met een uitbreiding van de gebouwen in de Kruisstraat hebben we trouwens ook geen onderdak voor de drie domeinen Woord, Muziek en Beeld die nu over twee sites verspreid zitten en kunnen we ook geen kruisbestuiving realiseren tussen de Kunstacademie, bibliotheek, Ten Mandere en stadsarchief.”

