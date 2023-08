Steven Mahieu komt met nieuwe voorstelling twee keer naar De Leest

Oversteek­plaat­sen aan Barnum worden extra in de verf gezet

De oversteekplaatsen in de Stokerijstraat en de Zijstraat, vlakbij de secundaire school Barnum, worden geaccentueerd met sierhekkens en accentverlichting. Die werken worden uitgevoerd op maandag 21 en dinsdag 22 augustus. Dit kan tijdelijke hinder opleveren. Eerder in de zomervakantie werden al enkele werken uitgevoerd in de Stationsdreef om de schoolomgeving van Barnum tegen 1 september veiliger te maken.