Steven lanceert met Jojo L’Héro lijn van luxueuze geurkaarsen: “De naam verwijst naar de verslavende factor van mijn kaarsen”

Steven en zijn partner Joris lieten zich deze zomer al eens opmerken bij de organisatie van hun evenement Ibizegem, waarmee ze de sfeer van het eiland Ibiza een weekend lang naar de Pekkerstad brachten. Ook nu blijft de creativiteit stromen, want met zijn eigen lijn van geurkaarsen kan Steven een nieuw doel in zijn leven afvinken. “In het dagelijks leven ben ik art director bij een cosmeticamerk, maar tien jaar geleden was ik nog aan de slag als make-up artiest”, vertelt hij. “Op een dag had ik een vrouw in de schminkstoel die een heerlijk parfum op had. Ik vroeg er meer info over en hoorde zo dat je zelf parfums kunt samenstellen. Dat heb ik toen ook gedaan. Het resultaat bekoorde twee bevriende interieurarchitecten zo erg dat ze me vroegen om die geur in een kaars te verwerken. Sindsdien ben ik er door gepassioneerd. De voorbije twee jaar heb ik veel onderzoek gedaan en parfums ontworpen die ik naar de Franse ‘parfumhoofdstad’ Grasse stuurde om ze met koolzaadwax te vermengen en er kaarsen van te laten maken.”

Verslavende factor

Het resultaat zijn vijf kaarsen met fijne geuren die je op verschillende plaatsen in je huis kunt plaatsen. De lijn kreeg de naam Jojo L’Héro. “Het eerste deel verwijst naar de bijnaam van mijn vriend, het tweede is straattaal voor heroïne, een knipoog naar de verslavende factor van mijn kaarsen. Daarom heb ik ze ook namen gegeven die bij dat thema passen: ‘White’, ‘Slam’, ‘Vein’, ‘Tar’ en ‘Blow’. De subtitel van de lijn is dan ook niet voor niets ‘addictive scented candles’ of verslavende geurkaarsen. Allemaal hebben ze een andere geur, voor elk wat wils. Ik stelde ze van thuis uit samen en ze zijn grotendeels een West-Vlaams verhaal. Zo zijn zowel de print als de glazen in onze provincie gemaakt.”

Verkooppunten

De kaarsen gaan gemiddeld 65 uur mee. “Ze zijn te koop in een luxesegment, maar de prijs is voor deze sector heel redelijk”, meent Steven. “Een kaars kost 49 euro. Je vindt ze in enkele selecte verkooppunten, waaronder parfumerie Chantly in de Marktstraat in Izegem en Place Vendôme in Wevelgem, de enige zaak in de ruime regio die ook de parfums van Chanel en Cartier mag verdelen. Bedoeling is om Jojo L’Héro de komende tijd naar nog meer concept stores te brengen. Ze zijn ook te koop op www.jojolhero.com.”

