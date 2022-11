Steun 't Koeterke als één van de projecten van de Warmste Week

“Vanuit de dagelijkse verhalen merken we hoe belangrijk het is, dat mensen vanuit ontmoeting een groepswerker en hulpverlener leren kennen, zodat ze hun hulpvraag durven stellen”, weet medewerker Melanie Carnel. “Mensen weten nog te weinig waar ze terecht kunnen voor verdere hulp en de ondersteunende maatregelen waar ze recht op hebben. Dit kan gaan over zeer diverse thema’s zoals woon- en energiekost, betaalbare gezondheidszorg, betaalbare vrijetijdsbesteding, digitale ondersteuning, …Vanuit het CAW zien we een aantal opportuniteiten in ‘t Koeterke om een sterk partnerschap in Izegem uit te bouwen en gezamenlijk werk te maken van een betere sociale bescherming voor maatschappelijk kwetsbare personen. “