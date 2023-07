Stefaan schenkt na voltooien halve triatlon mooie cheque aan goede doelen

Speuren naar Pinkies in 't Veld en de Baliekou­ter

Wist je dat er in de provinciedomeinen ’t Veld in Ardooie en in de Baliekouter in Wakken minimensjes wonen zo groot als een pink? Ze liggen aan de basis van twee gratis audiowandelingen op maat van gezinnen met kinderen tussen 2,5 en 11 jaar, maar ook speelse volwassenen zullen deze smaken. In ‘t Veld krijgen de Pinkies het gezelschap van kriebelvriendjes, terwijl ze in de Baliekouter feest vieren. In Ardooie start de audiowandeling op de parking langs de Kasteelstraat, in Wakken aan het insectenhotel bij educatief centrum de Baliekouter. Beide routes zijn zo’n twee kilometer lang en garanderen 2,5 uur pret. Meer info en routekaarten zijn te vinden via www.westvlaamsehart.be/pinkies.html.