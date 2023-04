Stedelijke Economische Raad nodigt ondernemers uit op netwerkreceptie

CD&V Ardooie trekt in 2024 met nieuw project STROOM naar kiezer: “We willen de absolute meerder­heid breken”

CD&V Ardooie lanceert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw politiek project. Onder de noemer STROOM trekken de leden, samen met onafhankelijken, in oktober 2024 met een duidelijke ambitie naar de kiezen. “Het is tijd voor een omwenteling in Ardooie”, zeggen Christine Vandewaetere en Rudi Debusschere, die ook al enkele speerpunten van STROOM verklappen.