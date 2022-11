Stad verhoogt ticketprijzen museum Eperon d’Or

handbal eerste nationale Frank Platteeuw volgt Robin Mathijs op als T1 van HBC Izegem: “Er zal geen paleisrevo­lu­tie plaatsvin­den”

De tegenvallende resultaten in zowel competitie als beker noopte Robin Mathijs tot een vertrek bij HBC Izegem, dat in eerste nationale op een zevende plaats staat na negen speeldagen. Hun bekeravontuur eindigde afgelopen woensdagavond met een 36-33-nederlaag in Doornik. Opvolger is Frank Platteeuw, die Izegem opnieuw naar een stek in de top zes en naar een plaats in de play-offs moet leiden.

11 november