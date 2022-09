Stad krijgt met Izegem Sushi tweede sushizaak

Eerder dit jaar opende op de Grote Markt al Sushi Planet, maar nu kan je in de Roeselaarsestraat 39 ook gaan proeven bij uitbaters Durga en Prakash Kadariya. “We verhuisden vanuit Portugal naar Izegem om hier een sushizaak te openen”, vertellen ze. “Daar baat onze familie al een gelijkaardige zaak uit en we wisten dat er in deze streek nog veel potentieel was. In grotere steden zijn er al veel meer sushizaken, Izegem is op dat vlak nog vrij onontgonnen terrein. In een eerste fase kan je hier enkel terecht om maaltijden af te halen en we leveren ze vanaf een bestelling van 60 euro ook in Izegem, Ingelmunster en Lendelede.”