Stad Izegem krijgt vacatures niet ingevuld: “Sexy wervingscampagne zou helpen”

Dat beaamt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Door interne sollicitaties hebben we wel al negen vacatures kunnen invullen, maar het probleem blijft”, geeft hij toe. “We zijn nochtans een aantrekkelijke werkgever met flexibele uren en kameraadschap onder hert personeel, maar door de krapte op de arbeidsmarkt hebben kandidaten die wel aan de criteria voldoen meerdere jobs voor het kiezen. We moeten een tandje bijsteken in de manier waarop we onze vacatures bekend maken. Een meer sexy wervingscampagne zou alvast een stap vooruit zijn. Alleen hebben we momenteel geen Human Resources-manager, want ook daar staat een vacature voor open. Zodra die positie is ingevuld kunnen we weer verder zoeken.” Op www.izegem.be staat een overzicht van alle openstaande vacatures.