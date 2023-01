Stad Izegem huldigt eind januari coronamonument in

Roeselare Van derde rijstrook op E403 tot extra sluis in Ooigem: Voka pleit voor futurep­roof maken van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

De West-Vlaamse bedrijven hebben zich vrij snel hersteld na de coronacrisis, maar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt zetten nu een sterke rem op dat herstel. Dat zegt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen die bij de start van 2023 ook aandringt op vooruitgang in een reeks (infrastructurele) dossiers, zowel te land, te water als in de lucht, die cruciaal zijn voor de bedrijvigheid in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.

10 januari