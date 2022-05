Sophie verkoopt met Guap’Elle voortaan juwelen, handtassen en andere accessoires

“Toen ik in 2019 plots zonder werk kwam te zitten, stelden ze me loopbaanbegeleiding voor. Ik zag dat eerst niet zo goed zitten, maar kreeg een goede coach, die me uiteindelijk veel heeft bijgebracht. De conclusie was dat een zelfstandige zaak iets voor mij zou zijn, iets waar ik zelf ook al langer iets voor voelde. Gezien ik zelf veel belang hecht aan accessoires en aan mooie en leuke details besloot ik me te verdiepen in de wereld van (voornamelijk Belgische) juwelen, handtassen, sjaals, enz…”

Zo ontstond Guap’Elle. “Guapa is Spaans voor mooi en Elle staat uiteraard voor het vrouwelijke”, verduidelijkt Sophie. “Door corona duurde het iets langer voor ik uit de startblokken kon schieten, maar ondertussen is het gewone leven grotendeels hervat en kon ik de nodige contacten leggen op internationale beurzen in Amsterdam, Parijs en Madrid. Op die manier kan ik verschillende merken exclusief in Izegem verkopen. Bij Guap’Elle vind je alles wat je nodig hebt om je outfit helemaal af te maken. Momenteel doe ik dat nog van bij mij thuis in de Leenstraat 103 op de Bosmolens in Izegem. Op termijn zou ik graag een module bijbouwen om daar een mooie verkoopruimte van te maken. Ik beschik ook over een webshop, waar iedereen het ruime aanbod nog eens in alle rust kan bekijken.”

Op zaterdag 21 mei trakteert Guap’Elle naar aanleiding van de opening met bubbels en is er tien procent korting. Iedereen is welkom van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Meer info via FB en Instagram Guap’Elle. Shoppen kan op afspraak via 0476/27.45.03 of www.guapelle.be.