Sophie exposeert kleurrijke schilderijen in de bib

Izegem Karel Declercq brengt zijn 31ste komisch jaarover­zicht: “Ondanks oorlog in Oekraïne en energiecri­sis is er weer genoeg om mee te lachen”

Waar in zijn vorige jaaroverzicht nog mondmaskers en afstandsmaatregelen domineerden, fileert cabaretier Karel Declercq dit keer 2022 met ingrediënten als de oorlog in Oekraïne, de WK-winst van Remco Evenepoel en met als toemaatje een reeks ludieke energiebesparingstips. Of hoe we ook in barre tijden humor als bindmiddel kunnen gebruiken.

8 december