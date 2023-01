Slachtoffers phishing zien 25.000 euro spaargeld verdwijnen, moneymule riskeert 10 maanden cel

Het slachtoffer werd in april 2021 plots gebeld, zogezegd door een bankmedewerker, om te melden dat er vreemde transacties waren gebeurd. Die persoon vroeg om codes uit te wisselen om alles opnieuw in orde te brengen. Dat bleek natuurlijk een oplichter te zijn en zo zag het slachtoffer plots 25.000 euro aan spaargeld verdwijnen. De bank slaagde er gelukkig wel in om 18.000 euro te kunnen recupereren. Een deel van dat geld, zo’n 5.000 euro kwam op de rekening van G. C. uit Izegem terecht. “Ik had gewoon mijn rekeningnummer gegeven aan een kennis omdat die even niet over een bankkaart beschikte”, zei de jongeman woensdag tegen de rechter. “Hij zou wat geld overschrijven zodat hij dat kon afhalen. Ineens bleek dat toch redelijk veel geld te zijn. Ik had geen idee dat geld van criminele activiteiten afkomstig was.” De jongeman moest wel toegeven dat hij die persoon slechts één of twee keer had gezien. Hij zit ondertussen in de gevangenis voor andere feiten. HIj riskeert nu 10 maanden cel en 800 euro boete. Vonnis op 18 januari.