Skyline pakt uit met comedyavond voor goede doel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Skyline een grootschalige campagne ten voordele van een goed doel. “Sociaal engagement is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfscultuur”, vertelt Julie Desmet, HR-medewerker bij Skyline. “Dit jaar hebben we gekozen om geld in te zamelen voor de vzw LVV. Lymfeklierkanker en kanker in het algemeen is een vreselijke ziekte waarmee veel mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen, ook bij ons. De campagne van dit jaar luidt dan ook ‘stand up against cancer’. Tijdens deze campagne organiseren we een hele reeks acties ten voordele van LVV, zoals een soepverkoop of rospotactie, maar het hoogtepunt is de stand-upcomedyshow.”