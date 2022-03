Skyline Communications zoekt meer vrouwelijke werknemers.

Rise zet zich in voor genderdiversiteit in de sector en wil via netwerksessies en mentorprogramma’s vrouwen ondersteunen zodat ze er zich beter thuisvoelen. “Onze sector hinkt achterop en dat heeft veel te maken met het beeld dat bij ons heerst: door een tekort aan vrouwelijke rolmodellen zijn vrouwen minder gemotiveerd om IT-opleidingen te volgen en dus ook een job in die sector te zoeken”, zegt CEO Ben Vandenberghe. “Daarom is het fijn met Rise te kunnen samenwerken.”

Het is vooral zaak om dit eenzijdig mannelijk beeld aan te pakken”, vertelt Julie Desmet, talentscout bij Skyline. “Onze samenwerking met Rise is een stap in de goede richting, maar ook als bedrijf kunnen we hier actief aan meewerken. Een van onze recente initiatieven is onze nieuwe rekruteringscampagne, waar we de focus vooral leggen op de diversiteit binnen onze organisatie. We hebben wereldwijd vijftig vacatures openstaan en we zouden deze graag grotendeels door vrouwen ingevuld zien. Maar als je weet dat maar veertien procent van onze werknemers vrouwen zijn, is er wel nog wat werk aan de winkel.”

Skyline is constant op zoek naar nieuwe manieren om verder te bouwen aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt ongeacht hun gender, religie of ras. “Dit doen we onder andere door in te zetten op een gezonde werk-privébalans. Zo krijg je de mogelijkheid om van thuis te werken, voorzien we kinderopvang tijdens de vakantieperiodes en geven we onze Amerikaanse collega’s ook drie maanden zwangerschapsverlof, wat daar geen gewoonte is”, zegt het bedrijf.

