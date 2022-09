Skyline Communications opent kantoor in de Balkan

Triatlon Dik twee jaar na zware val knoopt Michael Van Cleven opnieuw aan met winst in Mallorca: “Een comeback zou ik dit niet durven noemen”

Mirakels in de sport, soms bestaan ze echt. Kijk maar naar de prestatie van de naar Izegem uitgeweken Bruggeling Michael Van Cleven afgelopen weekend in de triatlon van Mallorca. Na een zware val was de voormalige toptriatleet ruim 2,5 jaar buiten strijd. Een telefoontje een maand geleden zette Van Cleven weer aan het trainen voor zijn favoriete sport. Dat de poulain van profatleet Marino Vanhoenacker het triatlon nog niet verleerd is, bewees hij in Mallorca door er zowaar als eerste over de streep te komen.

14:26