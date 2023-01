Sint-Jozefskliniek vervangt MUG door Paramedisch Interventieteam: “Dringende medische hulp versterken en versnellen”

Een PIT bestaat uit een ziekenwagen met een gespecialiseerde spoedverpleegkundige en een hulpverlener-ambulancier aan boord. “Zo’n team houdt het midden tussen een gewone ambulance en een MUG”, legt spoedarts Stefan Vandecandelaere uit. “Het grote verschil is dat de PIT de klok rond, zeven dagen op zeven beschikbaar zal zijn, terwijl dat bij de MUG en een klassiek ambulance enkel op weekdagen van 7 tot 19 uur is. In Izegem blijft de klassieke ambulance ook tijdens die reguliere uren beschikbaar, maar met PIT kunnen we dus te allen tijde dringende medische hulp gaan bieden. Het ziekenhuis zet daarom de inzet van de satelliet-MUG stop en vervangt die door tussenkomsten van PIT.”

Juiste middel

Het is hulpcentrum 112 die voortaan bepaalt wie het beste uitrukt: een gewone ambulance of PIT. “Het PIT wordt uitgestuurd voor matige tot ernstige interventies”, legt zorgdirecteur Steve Lervant uit. “Het betreft dringende medische situaties die levens- of orgaanbedreigend kunnen worden. Zowel de ambulance als het PIT starten vanuit het ziekenhuis. Enkel in het weekend vertrekt de klassieke ambulance met ambulanciers vanuit de brandweerkazerne. Deze wijziging moet de dringende medische hulp in de ruime regio versterken en versnellen en er vooral voor zorgen dat het juiste middel voor de juiste situatie wordt ingezet. Het Paramedische Interventieteam is een realisatie van de stad Izegem, de Sint-Jozefskliniek, Federale Overheidsdienst Gezondheid en de brandweerzones Midwest en Fluvia.