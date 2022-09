Sint-Jozefskliniek gebruikt voortaan kunstmatige intelligentie bij darmonderzoek: “We kunnen hiermee het risico op kanker verlagen”

Bijzonder aan de toepassing is dat de endoscopiedienst (voor maag- darm en leverziekten – nvdr.) van het ziekenhuis de eerste in de ruime regio is die volledig is uitgerust met deze techniek. “We hebben twee zalen voor onderzoeken en die zijn beide uitgerust met de technologie, wat betekent dat àl onze patiënten er mee geholpen worden”, vertellen artsen Katrien Vandenbroucke, Katrien Dejaegher en Hannes Vanwynsberghe. “Met de nieuwe apparaten bekijken we nauwkeurig de dikke darm en tegelijkertijd kijkt de computer mee om hele kleine poliepen en poliepen die soms moeilijk te zien zijn met het menselijk oog te detecteren. Het toestel is sneller dan wij. Zeker kleine letsels kunnen door ons over het hoofd gezien worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat met hulp van kunstmatige intelligentie er nog meer poliepen gespot worden. Door deze vroegtijdig weg te nemen kunnen we het risico op dikke darmkanker verlagen.”