Sint-Gregoriuskoor heet voortaan Koor Gregoor

Verkeers­hin­der door werken aan gas- en waterlei­ding

Maandag 17 april 2023 start fase 1 in de Beiaardstraat tussen de Roterijstraat en de Orsestraat. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Verkeer komende van richting Izegem moet omrijden via de Orsestraat. Verkeer komende van de Winkelsestraat moet omrijden via de Sneppestraat of Kortrijkstraat.