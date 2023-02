Senna Dewulf krijgt staande ovatie in The Greatest Dancer: “Ongelofelijke danser, met de juiste visie”

Izegem 50 mensen geëvacu­eerd na incident met salpeter­zuur bij Muyl­le-Fa­con: “Gele rookwolk vulde de hele productie­ruim­te”

Salpeterzuur dat per ongeluk in een metalen vat werd gegoten bij het bedrijf Muylle-Facon in Izegem heeft vrijdag geleid tot de evacuatie van alle personeelsleden. Brandweerlui in speciale beschermpakken voerden in het bedrijf metingen uit om na te gaan hoe groot het gevaar was.