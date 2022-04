Schoorsteenveger overlijdt 5 dagen na val uit dakgoot: “Jouw einde kan een nieuw begin betekenen voor iemand anders”

Jan Pauwelyn was op dinsdag 12 april iets over 18 uur op het dak van een woning langs de Passendaalsestraat in Moorslede aan de slag om een net in de schoorsteen te plaatsen. Om daar te geraken, gebruikte hij een telescopische ladder die in de dakgoot stond. Om een nog onduidelijke reden schoot de ladder uit de goot en viel de man enkele meters naar beneden. Hij liep een zware hoofdwonde op en moest ter plaatse gereanimeerd worden. In ziekenhuis AZ Delta in Roeselare bleef hij enkele dagen in een coma liggen. Uiteindelijk overleed hij toch aan zijn verwondingen.

‘Met hart en ziel gewerkt”

Jan Pauwelyn was gehuwd met Kathleen Phlypo en vader van Hanne en Nils. “Liefste papa. Dinsdagavond stond onze wereld plots stil”, klinkt het op hun sociale media. “Je was bezig met je werk, wat je met hart en ziel deed, maar het noodlot sloeg toe. Je hebt nog gestreden om de meet te halen, maar het was een ongelijke strijd. Je wou altijd iedereen helpen, daarom hebben we ervoor gekozen dat jouw einde een nieuw begin kan betekenen voor iemand anders. We houden van je en zullen je heel hard missen.”

Jan was ook bestuurslid bij atletiekvereniging Flac in Izegem. Ook daar is de verslagenheid groot. “Jan was voorzittter van de Izegemse kern”, vertelt bestuurslid Rudi Wybaillie. “Hij betekende heel veel voor de club, net als zijn vrouw Kathleen, die meer de administratie doet. Jan was een manusje-van-alles. Hij had een heel belangrijke taak bij het opzetten van de fotofinish, was de drijvende kracht achter de nieuwe kantine op het Izegemse sportstadion,... We zitten met ons handen in het haar. Zijn overlijden is voor de club een heel groot verlies. Jan had nog een grote droom om zoals weleer opnieuw een grote meeting in Izegem te organiseren die West-Vlaanderen opnieuw op de kaart zou zetten.”