Schooldirecteur Elias ontpopt zich als ene helft van DJ-duo Tuff Luv: “Volgend schooljaar geef ik wellicht een workshop aan leerlingen”

Izegem Jasper en Stefanie openen eethuis De Stadstuin: “Groen en rustig terras in het midden van de stad

Wie kiest voor vakantie in eigen land kan meteen alvast een culinair uitje extra inplannen, want in de Marktstraat is eethuis De Stadstuin van start gegaan. Gastheer en -vrouw Jasper Soubry (31) en Stefanie Schaubroeck (36) pakken er uit met verrassende interpretaties van klassieke gerechten.

5 augustus