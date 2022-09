Schoendiploma uitgereikt na Wereldexpo 1935 krijgt plaatsje in Eperon d’Or

Die Wereldtentoonstelling vond plaats aan de Heizel in Brussel en lokte 20 miljoen bezoekers. “De vakschool nam in de jaren ’30 onder de toenmalige directeur Vierstraete deel aan heel wat internationale tentoonstellingen, zoals in 1937 in Parijs, in 1938 in Den Haag en in Berlijn en New York was in 1939 aan de beurt”, verduidelijkt schepen Himpe.