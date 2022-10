Santana (22) was week samen met Cedric (21) toen hij verongelukte: “Ook na zes jaar is er in mijn hart geen plaats voor een andere jongen”

Izegem/Westrozebeke“Soms lig ik in zijn bed en knuffel ik zijn pyjama, net alsof het Cedricsje zelf is. Soms draag ik de laatste trui die hij heeft gedragen. En zonder fout geef ik elke nacht een zoen op zijn foto, die naast me staat.” Bijna zes jaar geleden verloor Santana Vital de Matos (22) uit Izegem haar vriend Cedric Raes (21) in een bizar ongeval op de snelweg. “We waren een week samen, maar dat we voor elkaar gemaakt waren: daar bestond geen twijfel over. En nog altijd. Cedric blijft de man van mijn leven.” Een verhaal over hoe moeilijk loslaten kan zijn.