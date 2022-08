Sandy heeft met ‘Wachten op het einde’ tweede roman klaar : “Teloorgang van christelijke waarden onder de loep”

Sandy schreef vorig jaar met ‘De Westerse Migrant’ al een boek met opvallende verhaallijn, waarin het hoofdpersonage emigreert naar Noord-Korea. “Toen liet ik al maatschappijkritiek en het negatieve aspect van de westerse mens aan bod komen. Nu fileer ik dat verder met een scherpe analyse van onze geglobaliseerd en politiek correcte samenleving. Echt zwaar wordt het nooit, want ik leg er de nodige laagjes humor op, zodat het draag- en leesbaar blijft. Het boek is zeker niet autobiografisch, want ik zie het leven veel rooskleuriger als Daniël (lacht). Maar in het boek is de wereld zodanig veranderd dat wat hij ziet botst met zijn katholieke opvoeding. Ik raak er dingen als eenzaamheid en identiteit aan, maar ook de teloorgang van de christelijke waarden en cultuur.” Sandy deed naar eigen zeggen veel inspiratie op bij wat hij vroeger bij de mensen hoorde als postbode en nu als federaal ambtenaar. “Sommige mensen zullen Daniël zien als een extremist, anderen als een gelijkgezinde, maar iedereen kan en mag er zijn eigen mening over vormen”, aldus Sandy.