Sadie is eerste kerstkindje in de regio Roeselare, Izegem en Tielt: “Een mooier geschenk konden we niet wensen”

Sadie Van Hoe zag het levenslicht om 0.31 uur, waarmee ze de eerste kerstbaby van 2020 in de regio Roeselare-Izegem-Tielt is. Ze weegt 3,250 kilogram en meet 49,5 centimeter. “We zijn op 24 december om 4 uur ‘s morgens al binnengekomen in het ziekenhuis”, legt mama Joke uit. “Plannen voor kerstavond hadden we niet, want de bevalling was gepland en werd ingeleid, omdat ik zwangerschapsdiabetes heb. Ik had eigenlijk verwacht dat ze op kerstavond geboren zou worden, maar Sadie wou blijkbaar liever wachten tot na middernacht. Net zoals mijn man had gehoopt.”

Sadie is ondertussen het vierde kindje van Joke. Ze wordt een pluszusje van Tyson (22), Zaïa (14) en Roan (9). Voor papa Jeroen is het zijn eerste. “Joke en ik kennen elkaar al van toen we dertien waren. Ze was een jeugdliefde van me. Vier jaar geleden is de vonk opnieuw overgeslagen en we zijn ondertussen drie jaar gelukkig getrouwd. Een mooier kerstgeschenk hadden we ons niet kunnen wensen. Al toen we gisteren binnenkwamen, heb ik meteen tegen Joke gezegd dat Sadie een kerstkindje zou worden. En ik heb gelijk gekregen. Zo wordt Kerstmis voor ons voortaan extra speciaal.”