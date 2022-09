Sabrina en Bram nieuwe gezichten in Frituur Geronimo

Aan ervaring heeft het koppel alvast geen gebrek. “We werkten beiden al in loondienst bij frituur All You Can Friet in Lendelede, maar toen we de kans kregen deze zaak over te nemen hebben we niet lang getwijfeld. Het Sint-Pietersstraatje is de nieuwe uitgaansbuurt van Izegem en ligt heel centraal. We hopen hier dan ook heel wat klanten te mogen verwelkomen.” Vroeger zat fonduehuis Bardue op die locatie, maar eind 2018 opende een ander koppel er frituur Geronimo. “De naam behouden we omdat die toch een gevestigde waarde is geworden”, vertelt Sabrina. “Ook dochter Raica (17) zal geregeld een handje toesteken in de frituur.”Verder bieden we het gebruikelijke frituuraanbod aan, maar willen we op termijn eigen accenten leggen met verse burgers en gerechten. Nu al gaan we elke zaterdag met een eigen marktmenu werken, naar aanleiding van de wekelijkse markt in het centrum. Vanaf oktober zal het ook mogelijk zijn online te bestellen. Voorlopig kan je al telefonisch een order doorgeven via 051/22.22.08.