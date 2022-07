Rudy Cracco pakt titel op Izegems kampioenschap petanque

Meulebeke / Lendeledee Vrijwilli­gers blikken jaar na waterover­last in Wallonië terug op ramp: “Er zijn vriend­schap­pen uit die ellende ontstaan”

Een jaar geleden zette een zondvloed verschillende dorpen in de Waalse Vesder-vallei in een mum van tijd onder water. Na de ramp kwam officiële hulpverlening maar laat op gang, maar gelukkig stonden heel wat vrijwilligers paraat om getroffen inwoners te helpen. Sabine Van Overbeke uit Meulebeke en Ingrid Kerckhof uit Lendelede leidden verschillende inzamelacties in goede banen en trokken meermaals naar de Ardennen. Ze staan nog steeds in contact met de mensen die ze er hielpen.

13 juli