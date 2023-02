Rookmelder en alerte bewoner voorkomen erger bij keukenbrand op Bosmolens

Rond 7.15 uur haalden sirenes heel wat bewoners van de wijk Bosmolens uit hun slaap. Even voordien was Dieter Dewyngaert even abrupt wakker geworden maar daar was de rookmelder verantwoordelijk voor. “Ik lag nog te slapen maar werd gelukkig wakker van het alarm”, vertelt hij. “Beneden in de keuken zag ik dat er aan de kookplaat vuur was ontstaan. Wellicht stootte een poes een plastic soepmaker om op de kookplaat, die daardoor in werking trad.” Dieter slaagde er zelf in het vuur te blussen en erger te voorkomen. Nog voor de brandweer ter plaatse was, bleek het gevaar al geweken. De schade bleef beperkt. Dieter hield er een brandwonde aan de hand aan over maar prijst zich vooral gelukkig dat het rookalarm haar werk deed. “Het belang kan je niet overschatten”, vindt hij. “Enkele minuten later had het vuur wellicht al de houten roostering aangetast en wie weet wat er dan was gebeurd. Ik sliep vlak boven de keuken.” Dieter nam pas 2 dagen geleden zijn intrek in de woning langs de Meensesteenweg en hoopt met deze valse start nu wel het ergste achter de rug te hebben gehad.