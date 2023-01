Ronde van Vlaanderen passeert door Lendelede

Ardooie Infoavond over kinderen in cyberland

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Ook kinderen maken steeds vroeger gebruik van verschillende mediamiddelen en apps. Maar ze zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de mogelijke gevaren. Daarom nodigde GVB De Boomgaard Eerste Inspecteur van Politie en iCoach van Child Focus Sven Van Eenaeme uit om op donderdag 12 januari om 19.30 uur meer duiding te geven over thema’s zoals chatten, gebruik van reclame, profielen, Facebook, oplichting via internet en cyberpesten via GSM/tablet. Hij geeft ook concrete tips over de controle van het internetgebruik, begeleiding en beveiliging. Deze infoavond is gratis en gaat door in de feestzaal van de school langs de Blekerijstraat. Inschrijven doe je via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHXINxfGAgz93Aq7SqGarkYgu8tVaDivCAJaEb09dSrL9Suw/viewform.

6 januari