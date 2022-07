Robert Abigail, The Radar Station en Christoff op Bosmolensfeesten

De Ommegang opent vrijdag om 13.30 uur met een koffietafel met vrije kaarting en bingo in de feesttent op het Ter Beursplein. Om 17 uur is er een loop- en fietswedstrijd voor kinderen tot vier jaar, om 17.30 uur een stratenloop voor kinderen en om 18 uur een versie voor volwassenen. De tent is op vrijdagavond het decor voor optredens van Sister May, Ila (winnaar De Nieuwe Lichting StuBru), The Radar Station. Er is een afsluitende DJ-set van Audiovibes.