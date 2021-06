Robbe (23) ziet splinternieuwe auto geramd worden op verjaardag, aanrijder pleegt vluchtmisdrijf: “Ik heb keihard gewerkt voor deze wagen”

Roeselare / IzegemRobbe uit Roeselare zal zich zijn 23ste verjaardag nog lang herinneren en niet in positieve zin. De jongeman ging afgelopen vrijdagavond vieren bij vrienden in Izegem. Daar reed andere bestuurder zijn splinternieuwe Volkswagen Golf 8 aan en pleegde vluchtmisdrijf. “De auto kostte me 23.000 euro, hij is helemaal vernield”, sakkert Robbe.