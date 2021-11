Risicopatiënt Bert (43) schrijft open brief aan niet-gevaccineerden: “Verplichte vaccinatie is de enige weg uit dit moeras”

Roeselare Waarom het Roeselaar­se verpak­kings­be­drijf Barias KMO van het jaar is: “Mijn jongens­droom ging letterlijk in vlammen op. Maar vijf jaar later stonden we er weer, sterker dan ooit, en we kunnen nóg beter”

In 2009 nog tot as herleid door een zware brand, vandaag een groeibedrijf met 100 mensen in de rangen. Het Roeselaarse Barias is door ondernemersvereniging Unizo - niet onterecht - uitgeroepen tot nationale ‘KMO van het Jaar’. Een mooie bekroning voor het bedrijf dat gespecialiseerd is in verpakkings- en stockageoplossingen voor de voedingsindustrie.

7:26