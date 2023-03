Rij-ongeschikt verklaard, toch achter het stuur: 3 maanden rijverbod voor recidivist

Eind 2020 verklaarde een politierechter na verschillende eerdere veroordelingen en inbreuken D.V. uit Izegem rij-ongeschikt. Dat betekende dat hij met onmiddellijke ingang, en minstens voor 6 maanden, niet meer met de auto mocht rijden. “De politie wist dat en had opgemerkt dat zijn auto in Izegem toch regelmatig verplaatst was”, aldus de openbare aanklager. “Hun vermoeden bleek juist want op 27 april 2021 kon hij op heterdaad achter het stuur betrapt worden.” “Hij is alleenstaand, kan op niemand rekenen en had een afspraak in het ziekenhuis”, aldus zijn advocaat. “Zijn rijbewijs is cruciaal om zich te kunnen verplaatsen.” De politierechter kon echter niet naast de lijst van eerdere inbreuken zoals alcoholintoxicatie en vluchtmisdrijf kijken.