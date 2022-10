Reveil brengt muziek en poëzie op begraafplaats in Reperstraat

Roeselare WO I maakte een kruis over zijn wielercar­riè­re, maar legendes als Tom Simpson en Hector Martin droegen wel zijn schoenen. Historicus belicht Roeselaar­se veloschoen­ma­ker Camiel Thomas in nieuwste boek

Wereldkampioen Tom Simpson droeg ze en geletruidrager Hector Martin was zijn uithangbord. Op aangeven van kleinzoon Stephan Thomas dook de Lendeleedse historicus Dries De Zaeytijd in de geschiedenis van de Roeselaarse veloschoenmaker Camiel Thomas. “Hij was niet altijd even stipt met leveren, maar de ‘racing shoes’ van Camiel waren van topkwaliteit en net daarom waren renners bereid lang te wachten”, zegt Dries.

