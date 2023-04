RESTOTIP. Gezond en gezellig lunchen bij Foodbar Farahilde in Izegem: “Oase van rust in het drukke hart van de stad”

't Ravotterke en 't Filoetje zoeken (hoofd)monitoren

Speelpleinwerking ‘t Ravotterke en IBO ‘t Filoetje willen de kinderen van Ardooie en Koolskamp straks opnieuw een spetterende zomervakantie bezorgen. Beide initiatieven zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste jongeren om hun team te versterken. Ze zoeken zowel monitoren als hoofdmonitoren. Om als monitor aan de slag te gaan moet je minstens 15 jaar zijn en leiding willen geven aan kinderen van 6 tot 14 jaar. In ruil krijg je een onkostenvergoeding van 40,67 euro per halve dag. Hoofdmonitoren moeten daarentegen minstens 18 zijn en ervaring hebben in het jeugdwerk of een pedagogische opleiding volgen. Zij vallen onder weddeschaal E1. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met jeugddienst@ardooie.be.