RESTOTIP. Gezond en cosy lunchen bij Foodbar Farahild

West-Vlaam­se volleybal­we­reld in de rouw na plotse dood van Brecht Dewyspelae­re (31): “Troost dat hij overleden is terwijl hij deed wat hij het liefste deed”

De West-Vlaamse volleybalwereld is een heel geliefd gezicht kwijt. Voormalig volleyballer Brecht Dewyspelaere (31) is zaterdagochtend plots overleden. De Roeselarenaar was in de fleur van z’n leven en was bijna tien jaar lang een vaste waarde bij VT Marke/WeBis. “Brecht was een topkerel. Dit voelt zo onwezenlijk.” Het gemis is groot bij z’n ex-ploegmaats.