Restaurant De Stadstuin wint Izegemse Guldensporenprijs

Zes Michelin­ster­ren op je bord: sterren­chefs Tim Boury en Viki Geunes bundelen krachten voor unieke gastronomi­sche beleving

In voor een wel heel bijzondere culinaire ervaring? Onder de naam ‘Exquis’ slaan driesterrenchefs Tim Boury en Viki Geunes de handen in elkaar voor een unieke four hands experience. Samen creëren ze zo op 20 september en 5 december telkens een menu die zes Michelinsterren waard is.