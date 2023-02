Rena exposeert textiele kunst in de bib

Izegem Vrijgespro­ken voor dierenmis­han­de­ling, nu zware boete na gesjoemel voor zaakvoeder slachterij Verbist: “Fraude met een grote F”

Hoewel hij voor dierenmishandeling nog vrijuit ging, kreeg Louis Verbist van slachthuis Verbist uit Izegem nu toch een zware boete voor gesjoemel met tienduizenden kilo’s vlees. De rechtbank in Ieper veroordeelde de man en zijn bedrijf tot een boete van in totaal 400.000 euro. Bovendien verklaarde de rechter voor 95.740 euro aan vleesproducten verbeurd. Wat hield die fraude met de grote F nu precies in?

