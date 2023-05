Regenwater hoopt zich op: bijgebouw loopt onder water

ARhus en Expo Roeselare zetten deuren open voor blokkende studenten

Studenten die geen passende studie-omgeving hebben, kunnen dankzij stad Roeselare en de Jeugdraad opnieuw samen studeren in aanloop naar de nakende examens. Vanaf woensdag 17 mei en tot en met 29 juni kunnen zij terecht in de conferentiezaal van Expo Roeselare en ARhus. In Expo Roeselare kan er geblokt worden van maandag tot en met zondag van 8 tot 19 uur. Op woensdag 14 juni gaan de deuren er uitzonderlijk dicht om 15 uur en op donderdag 15 juni blijft de conferentiezaal een dagje gesloten. In ARhus kan er gestudeerd worden op weekdagen van 8.30 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. ARhus is uitzonderlijk gesloten op donderdag 18 mei en maandag 29 mei. Op zondag 21 mei en 18 juni zijn studenten er welkom van 10 tot 13 uur. De plaatsen zijn beperkt dus dient er gereserveerd te worden. Dit kan vanaf vandaag, woensdag 10 mei om 12.30 uur, via https://vanrslshop.roeselare.be/Activities/Overview. Je kan ook reserveren per week.