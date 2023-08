Nieuwe asfaltlaag voor H. Conscien­cestraat

Het wegdek in de Hendrik Consciencestraat is aan vervanging toe. Het Roeselaarse stadsbestuur wachtte op de finaliseren van verschillende bouwprojecten in de buurt om de straat, tussen de H. Horriestraat en de Jan Mahieustraat, van een nieuwe asfaltlaag te voorzien. Die werken worden uitgevoerd van maandag 7 tot en met vrijdag 11 augustus. Hierdoor zal er tijdelijk geen autoverkeer mogelijk zijn en kan er ook niet geparkeerd worden. Parking De Munt blijft wel bereikbaar. Inrijden kan via de Sint-Amandsstraat en de H. Horriestraat, uitrijden doe je volgende week via de H. Horriestraat naar de Ooststraat.